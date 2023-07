Maileen Nuudi tuli Eesti meistriks

Lühikese finaali järel sai Nuudist esimest korda üksikmängus Eesti meister, olles varem kaks korda tulnud Eesti meistriks segapaarismängus – seda 2021. ja 2018. aastal. Koskel on tulnud Eesti meistriks kolmel järjestikusel aastal naispaarismängus (2018-2020).

"Olen väga õnnelik turniirivõidu üle, sest nüüd on mul see tiitel noorteklassi võitude kõrval olemas," ütles Nuudi. "Üldiselt oli nädal stressirohke, sest olen Eestis mängides alati tundnud pinget. Olen väga õnnelik, et sellega hakkama sain ja segapaari finaal veel ootab." Maileen lisas, et suur abi oli talle ka Mihkel Koppelist, kes küll praegu ei ole enam tema põhitreener, aga Eestis alati aitab.

13. juulil peetakse veel meeste paarismängu ja segapaarismängu finaalmängud.