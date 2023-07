Tiitlikaitsja Malõgina sai EMV-l poolfinaalis üllatuskaotuse

Nuudi ja Koskel on varem Eesti meistriks tulnud, aga seda paarismängudes. Meeste üksikmängus oli juba enne turniiri selge, et selgub uus meister, sest ükski eelmine võitja ei osale.

Koskeli võit Malõgina üle oli kahtlemata üllatus, sest näiteks WTA edetabelis on Malõgina 325. ja Koskel 1204. kohal. Kohe esimestest geimidest oli näha, et Koskel on hästi keskendunud, aga Malõgina tegi ka liiga palju vigu. Esimeses setis lasi Koskel pärast 4:1 edu küll vastase järele 4:3, aga seti lõpu mängis ta paremini.

Võtmehetk oli teise seti keskel. Tundus, et Malõgina oli saanud mängu käima, sest löögid muutusid täpsemaks, aga seisul 3:4 võitis Koskel väga võitlusliku ja pika geimi.

"Raske tööga tuli, iga punkti eest pidin võitlema," ütles Koskel. "Taktika nägi ette, et pidin kindlasti ise initsiatiivi saama, tagasiajaja rolli ei tohtinud selles mängus jääda. Ma ei ole Malõginat kunagi võitnud ja üldse nii heast mängijast jagu saanud, aga täna tundsin, et peab tulema. Kõige rohkem olen rahul sellega, kuidas mentaalselt vastu pidasin, olin igas punktis sees. Lõpus ma veel 3:3 peal andsin edu ära, aga mõtlesin, et peab veel rohkem võitlema, muidu ei tule. Enesekindlust sain juurde, aga finaalis tuleb kindlasti raske mäng, peab valmis olema."

Nuudi sai 17-aastasest Laura Rahnelist jagu 6:3, 6:2. Esimeses setis oli mängu rohkem, aga alates teise seti 0:1 kaotusseisust valitses Nuudi.

"Arvasin, et ta on algul rohkem närvis ja üritasin stabiilsemalt mängida, aga ta alustas väga ilusti ja siis proovisin agressiivsemalt tegutseda. Sain mängu hästi sisse ja üldiselt olen rahul," ütles Nuudi, Meil olid päris ilusad pikad pallivahetused teises setis. Ega ma varem sellele ei mõelnud, kellega finaalis tuleb mängida. Mul on Aneti edu üle väga hea meel, aga kergemaks sellest ei lähe."

Naiste üksikmängu finaal toimub Tallinna Kalevi väljakutel neljapäeva pärastlõunal.