Esimese asetusega Glinka kohtub finaalis 18-aastase Mölderiga

Glinka tegi esimest korda meistrivõistlustel ilma samuti 18-aastaselt, kui alistas viie aasta eest veerandfinaalis ühe favoriidi Kenneth Raisma, kuid poolfinaalist tookord edasi ei saanud. Kolmapäeval olid Glinka ja neljanda asetusega Raisma vastamisi juba poolfinaalis, aga osad olid selles mõttes vahetatud, et favoriidina alustas Glinka. Lõpptulemus oli sama, Glinka taas võitis, seekord 6:3, 7:5, 6:1. Teises setis avaldas Raisma visa vastupanu, aga võit jäi saamata ja kolmandas lootusi enam polnud.

"Teises setis mängis Kenneth väga hästi, lõi peaaegu kõik pallid joonele. Kenneth on Eesti tennises minu jaoks autoriteet ja mulle meeldib temaga mängida. Loodan, et tulevikus kohtume veel. Ma isegi ei tea, kas olin favoriit, sest polnud kaks aastat liivaväljakutel mänginud, aga Kenneth on just sellel kattel meister. Kuid mängisin temast intensiivsemalt ja minu füüsiline vorm oli ka tema omast parem. Jõudsin rohkem joosta," rääkis Glinka.

Mölder oli mängu lõpetamas enam-vähem samal ajal kui Glinka, aga ei suutnud realiseerida eduseisu kolmanda seti lõpus (5:4 peal servis Mölder matši võiduks). Seni oli noorem mees palju agressiivsem ja löögitugevuselt teise asetusega Siim Troostist selgelt üle. Mölder pole veel aga nii stabiilne, et tervet mängu sama hästi mängida - üht setti läks veel vaja, et võita 6:3, 5:7, 7:5, 6:2.

"Olin temast teravam, aga tundus, et Siimul ei olnud ka kõige parem päev," ütles Mölder. "Eriti just servil jäi ta natuke pehmeks ja suutsin agressiivselt tõrjuda. Kolmanda seti lõpus ta mängis natuke paremini ja mul võib-olla tekkis ka kerge värin. Olin pisut väsinud, aga võtsin enne neljandat setti tualetipausi ja sain uue hingamise. Finaalivastane peaks olema muidugi senistest kõige raskem, aga ma ei ole temaga kordagi mänginud, seetõttu ei oska midagi arvata."

Meeste üksikmängu finaal toimub reedel.