Eesti tennise meistrivõistlustel selgusid poolfinalistid

Varem peeti naiste veerandfinaalid. Tiitlikaitsja Elena Malõgina (1) ei suutnud esimeses setis paremust maksma panna Helena Narmonti (5) vastu. Mõlemad mängijad kaotasid palju oma servigeime ja nii ei olnud ka erilist tähtsust, et Narmont servis seti võiduks nii seisul 5:4 kui ka 6:5.

Ent Narmontil oli 5:4 peal kasutada ka kolm settpalli, kuid vajalikul hetkel mängis Malõgina hästi. Lõpuks otsustas tie-break'i 7:5 Malõgina kasuks üks millimeeter. Narmont lõi palli auti - vähemalt nii otsustas kohtunik, kui oli jälge päris kaua uurinud. Seega ei saanud seal olla rohkem kui millimeeter piiri ja jälje vahel. Teises setis läks Malõgina oma teed ja võitis kohtumise 7:6, 6:0.

"Esimene sett oli täiesti normaalne," leidis Malõgina. "No natuke eksisin rohkem kui vaja. Kokkuvõttes tulemus rahuldas mind. Serviga on viimasel ajal natuke halvasti ka ITF-i turniiridel, tuleb sellele trennis rohkem tähelepanu pöörata." Poolfinaalis kohtub Malõgina Anet Angelika Koskeliga (3), kes alistas 6:2, 6:2 Polina Ramenskaja 6:2, 6:2.

Tabeli teises pooles alistas Laura Rahnel (4) Andrea Rootsi 7:5, 6:2. "Olin rahul sellega, kuidas võitlesin, aga löökidega päris rahule ei jäänud," ütles Rahnel, kes sel kevadel kuulus esmakordselt Eesti Billie Jean King Cupi naiskonda. Rahnel nentis, et see sündmus andis juurde enesekindlust, aga samas tekitas ka teatud kohustuse näidata ennast paremast küljest, mis võib mängu pärssida. "Olin õnnelik, et tiimi pääsesin, aga nüüd tagasi tulles peab tõestama, et miks just mind sinna valiti."

Maileen Nuudi (2), kes kohtub poolfinaalis Rahneliga, mängis vähemalt välise pildi järgi rahulikumalt ja kindlamalt kui teine kullasoosik Malõgina ja alistas Grete Gulli (6) 6:2, 6:1. "Üritasin hoida mängu võimalikult lihtsana ja keskenduda tähtsamate punktide mängimisele. Täna sain sellega hakkama, aga homme on uus päev ja uus vastane," ütles Nuudi, kes kiitis Rahneli praegust mängu ja ootab heatasemelist poolfinaali. "Rahvusvaheliselt on mul vahepeal mingil perioodil ka kehvemini läinud, aga praegu leian, et oleme teinud head tööd ja hakkan ennast tundma kindlamalt."

Meeste üksikmängu tabeli ülemisel poolel ei ole Daniil Glinka (1) ja Kenneth Raisma (4) erilist vastupanu kohanud. Glinka kaotas teisipäeval turniiril üldse esimesed neli geimi. Kuigi tundus, et noor Georg Strasch (8) saab kohati Glinkale päris hästi vastu, oli tulemus ikkagi 6:3, 6:1. Raisma, kes alistas Henry Inki 6:0. 6:1, on kolmes mängus kaotanud viis geimi.

Siim Troost (2) ei lasknud ennast üllatada Christopher Robin Klettenbergil, kelle võitluslikust mängust eile kirjutasime. Troost võitis 6:0, 6:4. Viimane veerandfinaal oli ka juba peaaegu lõppemas ühepoolselt, aga Robin Partsi (3) 6:1, 5:3 eduseis Markus Mölderi vastu ei olnud piisav. Võiks öelda, et lausa iga geimiga hakkas Mölder üha rohkem mängu võrdsustama ja jõudis õigel ajal hetkeni, mil ta vastast juba tasapisi üle mängis. Mölder murdis Partsi servi, viigistas 5:5 ja kolmandas setis oli tagajoonemängus juba selge peremees - lõpptulemus 1:6, 7:5, 6:2.

"Ega ma midagi sel hetkel mõelnudki, püüdsin ennast pingest vabastada ja proovisin agressiivsemalt mängida," ütles Mölder seisu 1:6, 3:5 kohta. "Teine sett ka veel kõige parem ei olnud, aga kolmandas hakkas mäng juba välja tulema." Mölder mängis enne meistrivõistlustele saabumist ka Wimbledoni noorteturniiri kvalifikatsiooni, aga edasi ei pääsenud. "Eks ma ise lootsin, et ei pea meistrivõistlustele tulema," ütles Mölder, sest soovis Wimbledonis enamat. "Aga mu ettevalmistus ei olnud kõige parem, sain murul ainult ühe päeva treenida."

Lisaks selgusid teisipäeval naiste ja meeste paarismängu finalistid. Naiste finaalis kohtuvad paarismängu kolmekordsed meistrid Koskel / Narmont ja noorteklassi esipaar Gull / Rahnel, kes juunioride ITF-i turniiridel on koos päris edukalt mänginud.

Kolmapäeval algavad mängud 14.00 naiste üksikmängu poolfinaalidega.