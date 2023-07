Esimest korda Wimbledoni turniiril mängiv ameeriklane alistas Tsitsipase

Esmaspäevases kohtumises võitis esimese geimi Eubanks, kuid kreeklane vastas kolme järjestikuse geimivõiduga ning realiseeris seti lõpuks kolmanda setipalliga 6:3 võidu. Tasavägiselt möödunud teises setis viis Eubanks seisult 5:6 seti lõppmängu, kus ta kreeklase vastu 7:4 võidu vormistas.

Kolmandas setis murdis Tsitsipas seisult 2:2 vastase servi ning ei loovutanud siis enam eduseisu, realiseerides 6:3 setivõidu. Settidel kaotusseisu jäänud Eubanks murdis neljandas setis omakorda seisult 4:4 kreeklase pallingu ja viis teise setipalliga kohtumise otsustavasse viiendasse setti.

Otsustavas setis läks Eubanks 2:0 juhtima, kuid kreeklane suutis seisu 3:3 viigistada. Seejärel murdis ameeriklane vastase servi ning realiseeris lõpuks 6:4 setivõiduga enda esimesel Wimbledoni slämmiturniiril edasipääsu veerandfinaali. Enne seda turniiri oli Eubanks karjääri jooksul slämmiturniiridel vaid kahel korral teise ringi jõudnud.

"Ma elan praegu enda unistuses, see on täiesti hullumeelne," ütles ameeriklane pärast matši. "See on sürreaalne, uskumatu. Minu ja muruväljaku suhe ei ole alati kõige parem olnud, aga praegu on see väljak mu parim sõber."

Eubanks kohtub veerandfinaalis loobumisvõidu saanud Daniil Medvedeviga (ATP 3.). Mehed on varasemalt väljakul kohtunud ühe korra, sel kevadel sai venelane ameeriklasest Miamis 6:3, 7:5 jagu.

Esimest korda maailma esiviisikusse kuulunud vastase alistanud 27-aastane Eubanks lõi Tsitsipasele 13 serviässa, kreeklane vastas 11 ässaga. Ameeriklane sai hakkama 53 äralöögiga, kuid patustas 56 lihtveaga. Kreeklane tegi kolm tundi ja seitse minutit kestnud kohtumises 37 äralööki ning 17 lihtviga. Kõikidest mängitud punktidest võitis ameeriklane 137 ja kreeklane 149.