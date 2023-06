Fotod | Tänak kohtus Keenias maratoni maailmarekordiomanikuga

"Eile oli meil võimalus külastada legendi ennast – Eliud Kipchoget," kirjutas Tänak ühismeedias. "Eliud Kipchoge on esimene inimene ajaloos, kes jooksnud maratoni alla kahe tunniga – tema maailmarekord on 1:59.40,2. Aitäh, Eliud, et meid võõrustasid! See oli inspireeriv külastus ja oli suurepärane näha, mida sa enda kogukonna heaks teed!"

Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja tegid koos kahekordse olümpiavõitja Kipchogega ka mõned jooksusammud, lisaks istutas Tänak koos Kipchogega puu.

Keenia ralli algab kolmapäeval testikatsega, esimene kiiruskatse on kavas neljapäeval. ERR-i spordiportaal vahendab sündmusi ralliblogis.