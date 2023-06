Järveoja: tuleb end hoida sobivas kaalus, et piloot rahul oleks!

Eksootilise Keenia ralli eel said MM-sarjas kolmandal positsioonil olevad Ott Tänak ja Martin Järveoja viibida kodus ning tegeleda füüsilise ettevalmistusega.

"Mingit jalgrattast leiutatud ei ole. Vana tõde, et füüsiline valmisolek annab ka vaimule terava toonuse ja sealt algab kõik," rääkis Järveoja.

Järveoja sõnul ta kaalus olemiseks gramme nii täpselt ei loe kui kunagi judot tehes, kuid piirid on teada. Hea vormi jaoks rassitakse jõusaalis ja kogutakse jooksukilomeetreid. "Maratonimehe treeningpäevikut ei pea, aga üleüldiselt, kuna kilogrammid on arvel, siis tuleb hoida end piisavalt sobivas kaalus, et ka piloot rahul oleks. Hoiame ennast," sõnas Järveoja.

Väljakutseterohkel Keenia ralli said Tänak ja Järveoja Hyundaiga kihutades kaks aastat tagasi kolmanda koha, mullu pidid 17. kiiruskatse järel ralli katkestama. "Keenia on väga eriline, kaks aastat oleme nüüd seal käinud. Avatud loodus teeb selle asja juba väga eriliseks. Sebrad ja kaelkirjakud liiguvad seal kõvasti ringi," rääkis Järveoja.

"Üleüldiselt on teed seal liivased ja nagu kuulda on olnud, siis ega nad eelnevatel aastatel ei ole neid seal väga palju remontinud ka, et eks paistab. Kui kohale jõuame, siis oleme targemad, aga kindlasti midagi lihtsat seal ei saa olema autole," iseloomustas kaardilugeja eesootavat katsumust.

Prognooside kohaselt ootab rallisõitjaid Keenias 20-ne kraadine kuumus koos vihmasadude ja kõrge õhuniiskusega. Neljapäevast pühapäevani kestval rallil läbitakse 19 kiiruskatset. "Iseenesest eelnevad aastad seal liiga soe ei ole olnud. Üks aasta tuli päris korralik vihmasadu. Oleneb kuidas seal see periood parasjagu on. Usun, et temperatuuriga saame hakkama," tõdes Järveoja.