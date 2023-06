Järveoja: esiteks tuleb saada auto kestma, seejärel ka kiiruses juurde

Ott Tänak ja Martin Järveoja on MM-sarjas kuue etapi järel kolmandal kohal. Järveoja sõnul näeb M-Spordi meeskond auto arendamisega vaeva, et kiirust juurde saada.

MM-sarjas on sõidetud kuus etappi ning Tänak ja Järveoja on M-Spordi meeskonna uue Fordiga jõudnud pjedestaalile kahel korral. Rootsi ralli võideti, Horvaatias saadi teine koht. Järveoja sõnul töötab tiim auto suutlikkuse ja kiiruse kasvatamise nimel.

"Eks on palju asju, mida saab veel parandada. Tõsi ta on, et kuus etappi on sõidetud ja mingi info meil on olemas ja info on see, et oleme hetkel teistest ikkagi maas. Tuleb arendusega veel vaeva näha," lausus kaardilugeja ERR-ile.

"Eks järgi jõudmine ongi keeruline, kuna regulatsioonid panevad paika kõik reeglid, siis on raske väga kiiresti mingeid suuri muudatusi teha. Inseneridel ja Otil on kindlasti mõtteid, kuhu suunas on vaja liikuda ja mis see lõpptulemus võiks olla."

Eelmisel nädalal sõidetud Sardiinia rallil 35. kohale jäänud Tänak ja Järveoja on MM-sarja üldarvestuses kolmandal kohal. Liidrist ollakse 33 punkti kaugusel. Ees on veel seitse etappi. Mida teha, et võidelda MM-tiitli eest?

"Esiteks tuleb rallid lõpetada. See on eelduseks. Hetkel meil on olnud palju neid tehnilisi probleeme. Kui saab auto kestma, siis tuleb ka kiiruses natukene juurde saada ja eks see ongi see kombo," vastas Järveoja.

Järgneva Keenia ralli järel jõuab MM-sari Eestisse. 20.-23-nda juulini sõidetakse Lõuna-Eesti teedel Rally Estonia. Korraldajad kutsusid reedel Tallinnasse meedia ette Eesti rallisõitjad ja tutvustasid kiiruskatseid. Kodune etapp Järveoja sõnul lisastressi ei tekita.

"Eks igale MM-rallile lähed andma endast parimat, aga tõsi ta on, et kodu MM-ralli on alati erilisem. Kodu-inimeste ees on ikkagi kuidagi hea ja soe tunne sõita," ütles Järveoja.

Autoralli MM-sari vajab tervikuna muudatusi ja tulised arutelud käivad nii rallifännide kui Rahvusvahelise Autospordiliidu sees. "Üldiselt ma nõustun sellega, et sari vajab muutust," sõnas Järveoja. "Kui sa vaatad, kui vähe on tehasetiime, siis see on kindlasti number üks probleem."