Tänak Keenia ralli eel: sooviks siinse loodusega kauem tutvuda

"Sooviksin, et meil oleks rohkem aega Keenias elu nautida, sest siinne loodus on võrreldes meie eluga Euroopas niivõrd eriline. Meil on aga suurem väljakutse auto ühes tükis hoidmisega!" ütles Tänak karmide Keenia kruusateede kohta.

"Osades sektsioonides on väga lihtne kinni jääda ning raske on aru saada, kuhu rada edasi läheb. Mul ei ole siin veel väga edu olnud, pean selleni veel jõudma. Me peame tiimiga kindlaks tegema, et meil ei tuleks olude tõttu mehaanilisi probleeme, siis jääb üle vaid hea esitus teha," lisas Tänak.

Tänak on pärast kuut MM-sarja etappi 85 punktiga hooajatabelis kolmandal real. Esikohal on Kalle Rovanperä (Toyota) 118 punktiga, teisel kohal asetsevast Thierry Neuville'ist (Hyundai) jääb Tänak kaheksa punkti kaugusele.

Keenia ralli algab järgmisel kolmapäeval testikatsega, neljapäeval sõidetakse üks võistluskatse ning ralli põhiosa saab alguse reedel. ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku ralliblogis.