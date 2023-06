Rovanperä: Keenia ralli teeolud muutuvad aastast aastasse

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalal Keenias Safari ralliga. Pärast kuut etappi hooajatabelis esikohta hoidev Kalle Rovanperä (Toyota) nõustus Ott Tänakuga ning ütles, et Keenia kruusateed on ettearvamatud.

Üheks hooaja kõige keerulisemaks etapiks peetav Safari ralli lookleb mööda karme Keenia kruusateid ning nädalalõpuga sõidetakse 19 kiiruskatsega läbi 356 kilomeetrit.

Eelmisel aastal rallil võidutsenud ja sel hooajal esikohta hoidev Kalle Rovanperä (Toyota) ütles, et ootab Aafrikasse naasmist põnevusega. "Olen kahel korral seal võistelnud ja etappi väga nautinud. 2021. aastal läks meil päris hästi, aga siis jäime liiva kinni. Eelmisel aastal oli tiimi jaoks võit väga eriline," sõnas soomlane.

Safari ralli keerulistest teedest rääkis reedel ka Ott Tänak (M-Sport). Rovanperä ütles, et ralli sõltub väga palju ilmaoludest. "Tingimused võivad aastast aastasse täielikult muutuda. See teeb sellest rallist tõelise väljakutse, aga see sobib meile üsna hästi. Eks näis, millised tingimused sel aastal on. Loodetavasti paneme taas kokku tugeva nädalavahetuse ning kogume meistritiitli jaoks punkte," ütles soomlane.

Kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier rõhutas samuti, et teeolud võivad piloote üllatada. "2021. aastal oli mul võimalik kaheminutilisest kaotusest tagasi tulla, sest kõigil oli selleks hetkeks autoga mingi häda. Loodan, et halb õnn sai Sardiinia ralliga otsa," sõnas Ogier.

Pärast kuut etappi on Rovanperä edetabelis 118 punktiga esikohal, teisel real on 93 punkti kogunud Thierry Neuville (Hyundai), Tänak jääb temast kaheksa punkti kaugusele.

Keenia ralli algab järgmisel kolmapäeval testikatsega, neljapäeval sõidetakse üks võistluskatse ning ralli põhiosa saab alguse reedel. ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku ralliblogis.