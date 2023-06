Toyota lõpetas vihmase võistluspäeva nelikjuhtimisega, Ogier esimene

Kõva vihmasajuga lõppenud võistluspäeva viimasel kiiruskatsel sai katsevõidu Kalle Rovanperä, kes lihvis üldarvestuses Ogier' edu 16,7 sekundi peale. Eelviimasel katsel aega kaotanud Elfyn Evans (+2.23,3) pääses tänu Katsuta eksimustele üldarvestuses päeva lõpuks taas kolmandale kohale ning edestab jaapanlasest tiimikaaslast 16,7 sekundiga.

Rovanperä ütles, et lootis hommikul veel suuremat sadu. "Lootsin, et sajab päev läbi, lihtsalt et huvitavam oleks. Seb [Ogier] surus kõvasti ja ma ei tahtnud liigselt riskida," sõnas MM-sarja üldliider. "Kui siin sajab, siis on juba sirgetel tee peal püsimine omaette töö. Aga meil oli hea läbimine, teistest olime kiiremad. Vahe on ka väiksem."

Üldarvestuses on viiendal kohal Dani Sordo (Hyundai; +3.52,3), kes edestab Ott Tänakut lausa nelja minuti ja 46 sekundiga. Lisaks rehvivahetusele 11. kiiruskatsel pidi eestlane koos kaardilugeja Martin Järveojaga võistluspäeva lõpetama lekkiva tagaamordiga.

Tänak ütles, et pühapäevased katsed peaksid tulema mõnevõrra rahulikumad. "Iga katse, mis me lõpetame, on praegu kergendus. Me oleme kuuendal kohal, peame selle üle õnnelikud olema," sõnas eestlane.

WRC1 arvestuses hoiab viimase võistluspäeva eel seitsmendat kohta Pierre-Louis Loubet (M-Sport; +13.56,6), reedel katkestama pidanud Thierry Neuville (Hyundai) kaotab üldliidrile enam kui 24 minutiga.

Laupäeval üldarvestuses kolmandale kohale tõusnud Esapekka Lappi (Hyundai) jäi 11. kiiruskatsel pärast sügavat veetakistust tee äärde seisma ning võttis autost väljudes koheselt kiivri peast. Testikatsel esile kerkinud tehniline probleem kordus ning soomlase auto veovõll andis otsad. Ka Jourdan Serderidis pidi laupäeval katkestama.

WRC2 arvestuses on Kajetan Kajetanowiczil (Škoda) konkurentide ees suur edu, poolakas edestab teisel kohal olevat Martin Prokopi (Ford) enam kui kümne minutiga. Väljaspool arvestust sõitev Oliver Solberg (Škoda) jääb Kajetanowiczist nelja minuti ja 13 sekundi kaugusele.

Pühapäeval leiab Keenia rallil aset kuuest katsest koosnev võistluspäev, mille kogupikkus on 74,38 km. Viimasele võistluspäevale saab kaasa elada ERR-i ralliblogi vahendusel, esimene kiiruskatse algab kell 6.55.

Eelvaade:

Kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) lõpetas reedese võistluspäeva Keenia rallil kolme järjestikuse katsevõiduga ning saavutas päeva lõpuks üldarvestuses tiimikaaslase Kalle Rovanperä ees 22,8-sekundilise edu. Ott Tänak (M-Sport) kaotas neljandal katsel rehvivahetuse tõttu aega ning jäi üldarvestuses seitsmendaks.

Kuigi Rovanperä (Toyota) lihvis hoolduspausiks Ogier' edu 2,5 sekundi peale, võttis prantslane pärast hoolduspausi rallil ohjad enda kätte ning võitis kõik kolm pärastlõunast katset. Ogier oli ainus piloot, kes võttis hoolduspausi järel kaasa vaid ühe varurehvi, kuid ei pidanud sedagi kasutama.

Päeva lõpuks pikendas kaheksakordne maailmameister enda edu üldarvestuses Rovanperä ees 22,8-sekundiliseks. Soomlasele järgnevad Elfyn Evans (Toyota; +43,5), Esapekka Lappi (Hyundai; +54,0), Takamoto Katsuta (Toyota; +1.19,4) ning Dani Sordo (Hyundai; +1.28,4).

Neljapäevase publikukatse võitnud Ott Tänak (M-Sport) loovutas reedel enda esikoha, kui kaotas teisel kiiruskatsel teele sattunud sebrade tõttu väärtuslikke sekundeid. Suurem probleem tabas eestlast aga neljandal kiiruskatsel, kui Tänak pidi kaardilugeja Martin Järveojaga lõhkenud rehvi vahetama minema. Eestlastel pärastlõunal enam suuri probleemi ei esinenud, kuid päeva lõpetasid nad üldarvestuses seitsmendal kohal (+3.03,3).

Kõige suurem ebaõnn tabas aga Thierry Neuville'i (Hyundai), kes oli sunnitud kuuendal kiiruskatsel vedrustuse tõttu katkestama. Enne katset oli belglane üldarvestuses neljandal kohal.

Safari ralli ajakava:

Laupäev

8.01 - SS8 Soysambu (29,32 km)

9.05 - SS9 Elmenteita 1 (15,08 km)

10.03 - SS10 Sleeping Warrior 1 (31,04 km)

14.01 - SS11 Soysambu 2 (29,32 km)

15.05 - SS12 Elmenteita 2 (15,08 km)

16.03 - SS13 Sleeping Warrior 2 (31,04 km)

Pühapäev

6.55 - SS14 Malewa 1 (8,33 km)

7.51 - SS15 Oserian 1 (18,33 km)

9.05 - SS16 Hell's Gate 1 (10,53 km)

11.19 - SS17 Malewa 2 (8,33 km)

12.15 - SS18 Oserian 2 (18,33 km)

14.15 - SS19/punktikatse Hell's Gate 2 (10,52 km)

MM-sarja sõitjate punktiseis:

1. Kalle Rovanperä - 118 punkti

2. Thierry Neuville - 93

3. Ott Tänak - 85

4. Elfyn Evans - 83

5. Sebastien Ogier - 70

6. Esapekka Lappi - 67

7. Dani Sordo - 36

8. Takamoto Katsuta - 23

MM-sarja tootjate punktiseis:

1. Toyota - 235

2. Hyundai - 212

3. M-Sport Ford - 148