Kipchoge jooksmist ei lõpeta: mul on nüüd teised eesmärgid

Ajaloo parimate pikamaajooksjate hulka kuuluv Eliud Kipchoge tõmbas sel aastal oma tippsportlase karjäärile joone alla, aga ütles, et ei plaani jooksmist lõpetada.

41-aastane keenialane on võitnud oma karjääri jooksul maratonijooksus kaks olümpiakulda ja ühe MM-tiitli, lisaks oli ta viis aastat maailmarekordi omanik. 2019. aastal sai temast esimene inimene, kes maratoni vähem kui kahe tunniga läbinud.

Viimasel paaril aastal hakkas aga Kipchoge hoog raugema, Pariisi olümpial pidi ta esimest korda jooksu pooleli jätma ning sügisel ületas ta New Yorgi maratonil finišijoone 17. kohaga. Pärast seda teatas keenialane, et ta enam olümpiale ei pürgi ja jookseb nüüd veelgi suuremate eesmärkide nimel.

"Ma ei lõpeta oma karjääri. Ma arenen. Jooksen teiste eesmärkide nimel," ütles Kipchoge BBC-le.

Legendaarne maratoonar läheb nüüd kaks ja pool aastat vältavale maailmatuurile, mille raames jookseb igal mandril maratoni. "Jooksmine on kõige universaalsem spordiala. See ühendab meid kõiki. Selle projektiga (Eliud's Running World - toim) ei jahi ma rekordeid, vaid üritan inimesi inspireerida ja kõigile meenutada, et meie võimetel pole piire," sõnas keenialane.

Eesmärk on iga maratoniga koguda vähemalt miljon USA dollarit ning suunata see raha kohalikku heategevusse. Kodumaal Keenias plaanib ta ehitada igas 47 maakonnas raamatukogusid. "Kui vaatan oma 23-aastasele karjäärile tagasi, siis eesmärgiks oli ajaloo tegemine. Medalite võitmine oli üks asi, maailmarekord ei huvitanudki mind nii palju, ma üritasin inimeste mõttemaailma avada," rääkis Kipchoge.

"Tahan, et mu pärandiks jääks haridus. Mul ei ole enam midagi tõestada, tahan nüüd järgmisele põlvkonnale jooksmise võlusid edasi anda."

Maailmatuuri üheks peatuseks on Antarktika, kuid vanameister ekstreemseid olusid ei pelga. "Ma tahan piire kombata. Tahan maailmale näidata, et isegi kehvades oludes saab oma piire liigutada. Elus on oluline edasi liikuda. Kui ei liigu, siis see pole enam elu," sõnas maratonilegend.

Vanameister tahab aidata noorsportlastel mõista, kuidas oma andeid võimalikult tasuvalt ära kasutada. "Spordimaailmas liiguvad suured rahad, aga sportlased saavad sellest väga väikese osa. Ma ei ole üldse rahul, kuidas sportlasi koheldakse ja kui palju neile makstakse," rääkis ta. "See on väga suur probleem. Kui sa kedagi ei tunnusta, siis nad lähevad ära. Ja kui nad lähevad ära ilma teadmisteta, on suur oht, et neid kasutatakse ära."

Kipchoge rääkis talendikast kaasmaalasest Evans Kibetist, kes on sõjavangina Ukrainas. Väidetavalt läks jooksja Venemaale suure palga eest võistlema ning tema agent tõi talle dokumendi, mille allkirjastamisega sai keenialasest Vene sõdur.

"Äärmiselt kurb juhtum. Noored tahavad oma pere toetada, nad tahavad paremat elu. Aga keegi ei kaitse neid," ütles Kipchoge. "Talent ei saa realiseeruda, kui seda ei kasvatata. Kalliskivi on lõpuks kivi. Väärtus tekib siis, kui seda lihvitakse."