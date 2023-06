Sabalenka pääses Prantsusmaal esimest korda poolfinaali

Teise seti alguses asus Svitolina küll murdega juhtima, aga ei suutnud kahes järgmises pallingugeimis oma servi hoida ja Sabalenka kallutas vaekausi enda kasuks.

Sabalenka oli kohtumise jooksul selgelt aktiivsem pool, tehes 30 äralööki ukrainlanna seitsme vastu. Samas mõistetavalt oli tal ka rohkem lihtvigu (37:12).

Selge erinevus tuli välja teiselt servilt, kui Svitolina sai neilt vaid 42 protsenti punktidest, siis Sabalenka isegi rohkem kui esimeselt servilt ehk 72 protsenti.

25-aastane Sabalenka jõudis Prantsusmaa lahtistel poolfinaali esmakordselt. Kõigil ülejäänud suure slämmi turniiridel oli ta vähemalt korra nii kaugele jõudnud, kuid Pariisis oli seni jäänud laeks kõigest kolmas ring.

Matši kohal oli ka teatud poliitiline pinge, kuna Valgevene on Ukraina sõjas agressor Venemaa liitlane ja Svitolina on pärast sõjategevuse algust keeldunud mõlema riigi tennistide kätt surumast.

Sabalenka saab aga pressikonverentsidel pidevalt sõjateemalisi küsimusi ja loobus kahe eelmise kohtumise järel ajakirjanike ette ilmumast.

Pärast võitu ta siiski tunnustas vastast. "Ta on raske vastane ja liigub väga hästi. See, mida ta pärast ünnitamist on saavutanud, on muljetavaldav ja ma austan teda," kiitis Sabalenka.

"Ma olen rahul võidu ja õhkkonnaga. Me kõik teame, et ootate Novaki [järgmisena areenile tulnud Novak Djokovici] mängu, aga võtan seda nii nagu see olnuks loodud minu jaoks."

Nelja hulgas läheb Sabalenka vastamisi Karolina Muchovaga (WTA 43.).