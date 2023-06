Maratonlahingu võitnud Runel on võimalus revanš võtta

Rune võitis neli tundi kestnud matši 7:6 (3), 3:6, 6:4, 1:6, 7:6 (7) ja jõudis teist aastat järjest Prantsusmaa slämmiturniiril veerandfinaali. Taanlane asus otsustavas setis murde toel 5:4 juhtima, kuid lasi järgmises geimis Cerundolol vastu murda. Kohtumise saatus otsustati kiires lõppmängus, kus Rune oli pikalt tagaajaja rollis, ent suutis lõpu nelja järjestikuse punktiga enda kasuks kallutada.

Rune sooritas 48 äralööki ja tegi 73 lihtviga, Cerundolo vastavad näitajad olid 50 ja 53. Taanlane lõi kaheksa ässa Cerundolo viie vastu ning realiseeris kaheksast murdepallist neli. Vastasel õnnestus 20-st murdepallist ära kasutada seitse.

Veerandfinaalis läheb Rune vastamisi neljandana asetatud Casper Ruudiga (ATP 4.), kellega ta kohtus kaheksa parema seas ka möödunud aastal. Toona võttis Ruud 6:1, 4:6, 7:6 (2), 6:3 võidu, aga matši järel läks meeste vahel nii tõsiseks sõnasõjaks, et sekkuma pidid ka mängijate vanemad.

The @holgerrune2003 rollercoaster reached the quarterfinals!



