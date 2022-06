Ruudi ja Rune matši järel läks sõnasõjaks, kuhu sekkusid ka vanemad

Ruud võitis veidi üle kolme tunni kestnud matši 6:1, 4:6, 7:6 (2), 6:3 ja jõudis esimese norralasena slämmiturniiril nelja parema sekka. Pärast matšpalli võrgu ääres kohtudes sirutas Ruud käe, aga Rune ei vaadanud tema poolegi, lõi kiirelt plaksu ja tormas enda pingi poole. Ruud raputas noore kolleegi käitumise peale pead.

"Ma ei tahtnud teda mängu järel emmata, tegin talle plaksu, sest tahtsin lihtsalt temast eemale saada," põhjendas Rune. "Ta oli kogu mängu aja nii ebasportlik ja muudkui rääkis minuga."

Rune viitas sellele, et Ruud tegi talle kohtumise ajal märkuse, heites taanlasele ette, et ta nõuab pukikohtunikult pidevalt pallimärkide kontrollimist. "Küsisin temalt, kas ta peab laskma igat märki kontrollida, selle peale käskis ta mul vait olla," imestas Ruud pressikonverentsil. "Küsisin, kas ta ei leia, et see pole kõige ilusam asi, mida enda vastasele öelda, selle peale ütles ta uuesti, et oleksin vait. See oli kõik, mis juhtus. Rohkem ma temaga ei rääkinud. Kui ta tahab niimoodi rääkida ja käituda, siis lasku käia."

Ka matši viimaseks jäänud pallivahetuse lõpus pidi pukikohtunik käima märki kontrollimas:

"See oli päris külm käitumine," nentis Eurospordi ekspert, endine maailma neljas reket Tim Henman matši lõppu kommenteerides. "Ma ei tea, milline on nende ajalugu, aga Casperi reaktsiooni põhjal tundub, et ta oli [selles] veidi pettunud. Ilmselt kui Rune sellele paari päeva pärast tagasi mõtleb, saab ta aru, et see polnud kõige ilusam käitumine."

Teine Eurospordi ekspert, kahekordne Prantsusmaa lahtiste finalist ja kunagine maailma teine number Alex Corretja arvas, et Rune peaks hakkama küpsemalt käituma. "Ta oleks pidanud minema ja ütlema, et sa mängisid hästi, palju õnne, annan endast järgmisel korral parima ja loodan sind siis võita," õpetas Corretja. "Aga ta on alles noor ja see on lihtsalt minu arvamus. Mõistagi on ta pettunud, aga ta peab sellest õppima."

Rune rääkis pärast mängu kodumaa meediale, et Ruud käitus temaga väga ebasportlikult. Nimelt olevat ta koridoris norralase ja tema tiimiga kokku sattunud ja Ruud olevat talle näkku karjunud. "Tiim oli väga tore ja viisakas, aga ta tuli otse minu juurde ja karjus "Jaaaa!" mulle näkku," väitis Rune ajalehele Ekstra Bladet. "Mõtlesin, et mida kuradit ta teeb, niimoodi ei käituta. Väljakul võid nii palju rõõmustada kui tahad, teen seda ise ka, kui võidan. Aga see oli väga maitsetu tegu. Tal peaks rohkem austust olema."

Ruudi isa, endine tennisist Christian Ruud ütles aga, et midagi sellist ei juhtunud. "Holger lihtsalt valetab," sõnas Christan Ruud. "Polegi rohkem midagi rääkida, see on puhas vale. Me keskendume nüüd järgmisele mängule."

Seepeale sekkus Rune ema Aneke, kes ütles ajalehele BT: "Isa ei olnud seal, kui see juhtus. Oli ainult üldfüüsilise treener. See juhtus, kui Holger ootas dopingukontrolli. Isa ei saa midagi selle kohta öelda. Üks asi on karjuda mu pojale näkku, teine asi on aga see, kui ta isa ütleb ajakirjanduses, et mu poeg valetab."

Sarnaselt Corretjale leidis ka Ruud pärast mängu, et Runel on vaja suureks kasvada. "Ma ei tunne Holgerit isiklikult, aga olen telekast näinud, et temaga võib kohati päris paljud draamat kaasneda," ütles Ruud Norra meediale. "Ta on noor ja seda võib sellega põhjendada, aga samas kui tuled mängima suurtele võistlustele, oleks aeg suureks kasvada."

"On teisigi mängijaid, kes aeg-ajalt vihastavad ja ka reketeid puruks peksavad, aga minu meelest tuleb vastasesse austusega suhtuda ja mul puudub austus selle suhtes, kuidas Holger käitus," lisas Ruud.

"Mul on sellest raske aru saada, sest olen kogu aeg rääkinud, et austan teda tohutult ja ta on suurepärane liivamängija. Ma ei mõista, miks ta niimoodi räägib," vastas sellele jutule Rune. "Kas ta tahaks, et põlvitaksin tema ees ja sooviksin õnne? 99 protsenti mängijast tuuril austavad mind ja siis on tema. Eks ma siis pean sellega elama."

Poolfinaalis läheb Ruud vastamisi 33-aastase horvaadi Marin Ciliciga (ATP 23.).

Rune: ma ei käskinud emal tribüünilt lahkuda

Iga eksimuse järel pettumust välja näidanud ja pidevalt enda boksi suunas karjunud Holger Rune pälvis tähelepanu ka sellega, et kolmandas setis karjus ta taani keeles korduvalt "Lahku!", mispeale lahkus tema ema Aneke tribüünilt. Rune sõnul ei olnud see sõnum aga emale mõeldud.

"Ma ei käskinud enda emal lahkuda. Ütlesin seda teisele inimesele. Nii et see on vale jutt," selgitas noormees. "Armastan enda ema ega saada teda minema. Kui olen pettunud või endast väljas, tuleb mulle kasuks, kui ema või treener lahkub tribüünilt, et mul poleks kaht inimest, kelle poole vaadata. Ema läks ka mängus Stefanos Tsitsipasega vahepeal tribüünilt ära, et olukorda minu jaoks kergemaks teha. Tema kontrollib seda, millal ta ära käib, mitte mina."

Ka ema ütles Taani meediale, et tal ongi kombeks ära käia. "Kui Holger hakkab liiga palju boksile tähelepanu pöörama, on vahel lihtsam, kui seal on ainult üks kindel inimene, kellele ta saab keskenduda – treener. Seetõttu otsustasin ka seekord ära minna, et talle natuke rahu anda."

"Ta oli ilmselgelt väsinud, kell oli juba palju ja ma arvasin, et see võib teda aidata," lisas Aneke Rune.

"Märkasin, et Rune ema käis mitmel korral tribüünilt ära ja tuli siis tagasi, kord istus ta treenerist paremal ja siis jälle vasakul, läks ära ja tuli jälle tagasi," imestas Alex Corretja Eurospordi eetris. "Holger peab õppima enda emotsioone paremini kontrollima. Ta rääkis liiga palju boksiga, aga ta peab õppima, kuidas tasakaalukam olla."