Ruud noore taanlase süüdistustest: see kõik on suur vale

Ruud jäi Põhjamaade matšis peale 6:1, 4:6, 7:6 (2), 6:3. Pärast mängu rääkis 19-aastane Rune (ATP 40.) kodumaa meediale, et maailma kaheksas reket käitus nii kohtumise ajal kui ka pärast mängu väga ebasportlikult. Nimelt olevat Rune koridoris norralase ja tema tiimiga kokku sattunud ja Ruud olevat talle näkku karjunud. "Tiim oli väga tore ja viisakas, aga ta tuli otse minu juurde ja karjus "Jaaaa!" mulle näkku," väitis Rune ajalehele Ekstra Bladet. "Mõtlesin, et mida kuradit ta teeb, niimoodi ei käituta. Väljakul võid nii palju rõõmustada kui tahad, teen seda ise ka, kui võidan. Aga see oli väga maitsetu tegu. Tal peaks rohkem austust olema."

Ruudi isa, endine tennisist Christian Ruud ütles seepeale, et midagi sellist ei ole juhtunud ja taanlane valetab, mispeale sekkus Rune ema Aneke. "Isa ei olnud seal, kui see juhtus. Oli ainult üldfüüsilise treener. See juhtus, kui Holger ootas dopingukontrolli. Isa ei saa midagi selle kohta öelda. Üks asi on karjuda mu pojale näkku, teine asi on aga see, kui ta isa ütleb ajakirjanduses, et mu poeg valetab," pahandas Aneke Rune.

Ruud andis intervjuu Norra Eurospordile, kus kinnitas, et midagi seesugust ei juhtunud. "See, mis ta räägib, on vale, midagi sellist ei olnud. Olime mõlemad pärast mängu riietusruumis. See on mõistagi väga suur riietusruum, kus on palju mängijaid. Olime mõlemad ruumi erinevates osades kogu aja," selgitas Ruud. "Käisin jäävannis, sõin pitsat ja kuulasin muusikat ning siis läksin koju. Holger oli sel ajal riietusruumi teises otsas. See, kuidas ta räägib, et ma karjusin talle näkku, on lihtsalt vale. Sellist asja ei juhtunud. See kõik on suur vale. Ja see on pettumust valmistav, et ta minust selliseid valesid räägib."

"Minu jaoks pole oluline, kui ta arvab, et ma olen mängija, kes ei järgi ausa mängu reegleid, see on tema isiklik arvamus. Aga hakata minu kohta valesid rääkima, pole õige," lisas Ruud. "Loodan, et see on viimane kord, kui ta midagi sellist teeb."

"Mõistan, et mõned mängijad on emotsionaalsemad kui teised, vahel olen ka ise emotsionaalne. Tema on kahtlemata selline, kes muutub mängude ajal väga emotsionaalseks," arutles Ruud. "Ja see mind ei üllata. Aga see, et ta hakkab minu ja mu pere kohta valesid välja mõtlema, on häbiväärne."

Sotsiaalmeedias Ruudi kõvasti kritiseerinud Rune võttis pärast Ruudi intervjuud veel kord Instagramis sõna. Maailma edetabelis 30 parema sekka kerkiv taanlane ei võtnud küll enda sõnu tagasi, aga muutis oluliselt tooni: "Minu ja Casperi matšist on kõvasti juttu olnud. Mul oli suurepärane turniir ja Casperit ootab ees tema esimene slämmiturniiri poolfinaal. Laske temal enda tööle keskenduda ja minul enda head tulemust ja paari vaba päeva nautida. Edu poolfinaalis, Casper."

Esimese norralasena slämmiturniiril nelja parema sekka jõudnud Ruud läheb poolfinaalis vastamisi 33-aastase horvaadi Marin Ciliciga (ATP 23.).