Ruud jõudis esimest korda suure slämmi turniiril poolfinaali

Ruud alustas mängu hästi ja murdis esimeses setis Rune'i pallingu kahel korral. Teises setis muutus mäng palju võrdsemaks ning nii Ruud kui ka noor taanlane võitsid geime vaheldumisi. Rune suutis seisult 4:4 võita viimased kaks geimi ning sellega ka kogu teine sett ja viigistada mänguseis.

Kolmas sett oli jällegi väga tasavägine, kus mõlemad mängijad suutsid ühe korra murda vastase pallingu. Setivõit tuli otsustada kiires lõppmängus, kus Ruud siiski oma paremuse maksma pani.

Otsustavas setis näitas Ruud, miks ta on alates 2020. aastast võitnud suurtuuridel 64 liivaväljakul peetud matši. Norra tennisistil oli kolmandas setis vastus ka Rune'i taktikale, mida taanlane oli edu saavutamiseks kasutanud. Seetõttu võitis Ruud viimase ja otsustava seti juba kindlama eduga 6:3, vahendab ATP.

"Need on matšid, milles mängimisest sa unistad. Loodetavasti pääsen ka finaali. Marini vastu pean poolfinaalis olema väga keskendunud ja kindlasti oma parimat mängu näitama. Ta on nii hästi sel nädalal mänginud ja seetõttu saab olema väga raske matš," sõnas Ruud ATP-le.

"See on suur päev Norra tennises, kuna meil on ka väga hea naismängija Ulrikke Eikeri, kes jõudis segapaarismängus finaali," ütles Ruud vahetult pärast mängu.

Tegemist oli Prantsusmaa lahtiste veerandfinaali esimese Skandinaavia vastasseisuga.