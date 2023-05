Swiatek andis veerandfinaalis Rõbakinale vigastuse tõttu loobumisvõidu

Valitsev Prantsusmaa lahtiste meister Swiatek alustas kohtumist nelja järjestikuse geimivõiduga ning realiseeris avasetis 6:2 võidu. Teises setis asus poolatar 3:1 ja 4:2 juhtima, kuid loovutas siis kolm järjestikust geimi. Sett läks kiiresse lõppmängu, milles jäi valitsev Wimbledoni meister Rõbakina peale. Ühtlasi oli see ka Swiateki esimene kaotatud sett selle aasta Rooma turniiril.

Lõppmängu eelviimasel punktil poolatar libises ning võttis settide vahel meditsiinilise pausi. Otsustavas setis vahetasid tennisistid geimivõitusid seisuni 2:2, mil Swiatek otsustas vigastuse tõttu mängu lõpetada.

"Nägin, et lõppmängus juhtus temaga midagi, aga ei teadnud, kui tõsine see on," ütles Rõbakina pärast matši. "Ta oli [kolmanda seti] esimeses kahes geimis agressiivne, seega teadsin, et ta ei saa hästi liikuda. Tean ise, et kui midagi annab valu, siis proovid sellest läbi mängida ja tihtipeale see töötab. Ta proovis ilmselt sama, aga ju siis vigastus häiris teda liigselt."

Kasahstani esindav Rõbakina pääses 2:6, 7:6 (3), 2:2 loobumisvõiduga turniiri poolfinaali, kus kohtub Läti esireketi Jelena Ostapenkoga (WTA 8.), kes sai 6:2, 4:6, 6:3 jagu hispaanlannast Paula Badosast. Varasemalt on Rõbakina ja Ostapenko väljakul kohtunud kolmel korral, lätlanna on võitnud kahel korral.