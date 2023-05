Hilisõhtul peetud finaal päädis loobumisvõiduga Rõbakinale

Vihma tõttu kohaliku aja järgi alles kl 23 alanud finaalis juhtis maailma kuues reket Rõbakina ukrainlanna Anhelina Kalinina (WTA 47.) vastu 6:4, 1:0, kui vastane oli sunnitud jalavigastuse tõttu edasisest mängimisest loobuma.

Seejuures alustas Kalinina mängu kohe murdega ja päästis siis ise kaks murdepalli, minnes 3:1 juhtima, aga Rõbakina viigistas 3:3-le ja murdis kümnendas geimis taas Kalinina servi. Pärast teise seti avageimi kutsus Kalinina arsti väljakule ning meditsiinilise pausi lõppedes kõndis Rõbakina juurde ja ütles pisarsilmil, et ei suuda edasi mängida.

Rõbakinale oli see Roomas juba kolmas loobumisvõit – teises ringis sai ta avasetis loobumisvõidu venelanna Anna Kalinskajalt ning veerandfinaalis otsustavas setis maailma esireketilt Iga Swiatekilt.

"Muidugi olen võidu üle õnnelik, aga ma ei oodanud, et see mäng niimoodi lõpeb. Anhelinal on olnud head tulemused, rasked matšid. Olen väga õnnelik tema arengu üle ja loodetavasti suudab ta samamoodi jätkata. Kahju, et ta polnud võimeline lõpuni mängima, ma loodan, et see pole midagi tõsist ja ta taastub kiiresti," jagus Rõbakinal konkurendile kõvasti kiidusõnu.

Rõbakinale on see karjääri viies turniirivõit ja tänavune teine, seejuures mõlemad on tulnud kõrgeimal tasemel ehk WTA 1000 kategooria turniiridel. Seekordse võiduga tõuseb valitsev Wimbledoni võitja maailma edetabelis esimest korda esiviisikusse, kerkides neljandale kohale.

Rõbakina on tänavu võitnud 28 mängu ja selles arvestuses jagab ta Swiatekiga teist kohta, esikohal on 29 võiduga Austraalia lahtiste võitja, valgevenelanna Arina Sabalenka.

"Olen väga uhke, et olen suutnud seda taset hoida. See pole üldse lihtne, aga mu tiim on teinud head tööd," rõõmustas Rõbakina.