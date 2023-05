Tsitsipas võitis Roomas ühe päeva jooksul kaks matši

Kuna neljapäeval jäi Roomas mängupäev vihma tõttu lühikeseks, oli Tsitsipasel reedel pikk tööpäev. Esmalt alistas ta itaallase Lorenzo Sonego (ATP 48.) 6:3, 7:6 (3) ning seejärel sai jagu ka teisest itaallasest Lorenzo Musettist (ATP 19.), võites kohaliku aja järgi vahetult enne südaööd alanud matši 7:5, 7:5.

"See oli väga tihe päev, veetsin kogu päeva väljakuil. Aga midagi pole teha, vihm segas mängimist. Olen õnnelik, et see päev niimoodi lõppes," ütles Tsitsipas.

Veerandfinaalis läheb Tsitsipas vastamisi horvaadi Borna Coriciga (ATP 16.), kes lõpetas ungarlase Fabian Marozsani ilusa turniiri. Läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse jõudnud ja kolmandas ringis esireketiks tõusva Carlos Alcarazi alistanud maailma 135. reket jäi Coricile alla 6:3, 4:6, 3:6.

Maailma kolmas reket Daniil Medvedev alistas 6:2, 7:6 (3) sakslase Alexander Zverevi (ATP 19.) ja läheb veerandfinaalis vastamisi teise sakslase Yannick Hanfmanniga, kes lülitas konkurentsist venelase Andrei Rubljovi (ATP 6.).