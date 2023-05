Esireketiks tõusev Alcaraz sai Roomas hoo sisse

Esimest korda Rooma turniiril mänginud Alcaraz kaotas kohtumise esimesed kaks geimi, kuid loovutas sealt edasi mängu peale vaid kolm geimi, et tunni ja 27 minutiga 6:4, 6:1 võit pälvida.

"See ei tulnud lihtsalt. Turniiride esimesed ringid on alati keerulised ja Albert Ramos on tugev vastane, eriti liivaväljakul," ütles Alcaraz pärast matši, mis esialgu vihma tõttu pausile pandi. "Pidin mängu kiirelt kohandama, et läbi saada. Tingimused ei olnud ootamise tõttu head. Ei teadnud, kas üldse mängime. Aga olen enda mänguga rahul ja olen õnnelik, et saan järgmises ringis mängida."

Vene tennisist Andrei Rubljov (ATP 10.) pääses samuti enda turniiri esimesest matšist suurema probleemita edasi, kui alistas Alex Molcani (ATP 59.) 6:3, 6:4. Rubljov mängib järgmises ringis hispaanlase Alejandro Davidovich Fokinaga (ATP 34.), kes sai 6:0, 7:6 (4) jagu maailma 484. reketist Guido Pellast.

Vihma tõttu peatatud võistluspäeval jäi lõpetamata kolm mängu, mis mängitakse pühapäevase mängupäeva jooksul.

Naiste turniiril alistas maailma edetabeli 100. real asetsev Colombia tennisist Camila Osorio maailma neljanda reketi Caroline Garcia 6:4, 6:4. 21-aastase Osorio jaoks on Rooma turniir tema karjääri esimene kõrgeima kategooria turniir, kus ta 16 parima sekka jõudnud. Võit Garcia üle on edetabeli asetuse järgi Osorio karjääri parim.

Osorio kohtub kaheksandikfinaalis brasiillanna Beatriz Haddad Maiaga (WTA 15.), kes sai enda kolmanda ringi matšis 7:5, 6:4 jagu Magda Linette'ist (WTA 19.).

Hiinlanna Wang Xiyu (WTA 75.) päästis ameeriklanna Taylor Townsendi (WTA 168.) vastu kolmandas setis matšpalli ning realiseeris ise lõpuks 6:2, 0:6, 7:5 võidu. Wang kohtub kaheksandikfinaalis kaasmaalase Zheng Qinweniga (WTA 21.), kes alistas Anna Bondari (WTA 93.) 7:6 (2), 6:4.