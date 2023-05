Avasetis raskustes olnud Djokovic pääses Roomas kolmandasse ringi

Djokovic alustas Rooma turniiri mänguga maailma edetabelis 61. kohal oleva argentiinlase Tomas Martin Etcheverry vastu, tegi avasetis lausa 21 lihtviga, aga võitis tunni ja 53 minutiga ikkagi 7:6 (5), 6:2.

"Ma pole ikka veel oma soovitud tasemel, otsin väljakul oma lööke ja tunnetust," rääkis serblane pärast võitu. "Kellegagi esimest korda mängida on alati natuke keeruline. Ta on liivaspetsialist, alustas minust paremini, aga leidsin avaseti lõpus oma rütmi. Mul on hea meel, kuidas mängu lõpetasin."

Maailma tippu kuuluvatel skandinaavlastel oli natuke lihtsam tööpäev: Holger Rune (ATP 7.) alistas kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud prantslase Arthur Filsi 6:3, 6:3, maailma neljas reket Casper Ruud vajas teise prantslase Arthur Rinderknechi 6:4, 6:0 alistamiseks veidi enam kui tundi.

Küll langes reedel konkurentsist 16. asetusega ameeriklane Tommy Paul, kes jäi kahe tunni ja 39 minutiga 6:4, 3:6, 4:6 alla Tšiili tennisistile Cristian Garinile (ATP 79.). Asetusega mängijatest kaotas ka Karen Hatšanov (ATP 11.), kes pidi tunnistama prantslase Gregoire Barrere'i (ATP 63.) 4:6, 6:4, 7:6 (4) paremust.