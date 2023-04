Noor itaallane üllatas Monte Carlos Djokovici

21-aastane Musetti sai kolmandas ringis kaks tundi ja 56 minutit kestnud mängu järel 4:6, 7:5, 6:4 võidu. Musetti lõi kuus serviässa Djokovici ühe vastu ning realiseeris 14-st murdepallist kaheksa. Djokovic suutis 13-st murdevõimalusest ära kasutada seitse.

"See on emotsionaalne võit. Olen enda üle väga uhke ja ma praegu võitlen, et mitte nutma hakata, sest see on minu jaoks unistuse täitumine," rääkis esimest korda Djokovicist jagu saanud Musetti.

"Ausalt öeldes tunnen end kohutavalt. Samas see pole katastroofiliselt halb tulemus. Ma kaotasin mängu, see on kõik. Õnnitlesin oma vastast ja liigun edasi. Palju õnne talle," kommenteeris Djokovic kaotust.

Musetti kohtub veerandfinaalis kaasmaalase Jannik Sinneriga (ATP 8.), kes alistas kolmandas ringis Hubert Hurkaczi (ATP 13.) 3:6, 7:6 (6), 6:1.

Tiitlikaitsja Stefanos Tsitsipas (ATP 3.) läheb kaheksa parema seas vastamisi Taylor Fritziga (ATP 10.). Maailma kolmas reket seljatas Tšiili esireketi Nicolas Jarry (ATP 58.) 6:3, 6:4, Fritz oli aga 4:6, 6:4, 6:1 parem Tšehhi esireketist Jiri Leheckast (ATP 42.).

Veerandfinaali jõudis ka üks kvalifikatsioonist alustanud mängija, kui maailma 100. reket Jan-Lennard Struff üllatas neljanda asetusega Casper Ruudi (ATP 4.) 6:1, 7:6 (6) võiduga. Struffi vastaseks veerandfinaalis on viienda asetusega Andrei Rubljov (ATP 6.), kes sai 7:6 (4), 6:2 jagu Karen Hatšanovist (ATP 12.).