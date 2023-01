Kläbo parandas pühapäeval vead ja ei jäänud Prantsusmaal võiduta

Prantsusmaal kahel eelnenud võistlusel võiduta - ja reedel lausa pjedestaalilt - välja jäänud Kläbo edestas teiseks tulnud soomlast Iivo Niskaneni 1,2 ja lõpusirgel kolmanda kohaga leppima pidanud rootslast William Poromaad 1,3 sekundiga.

Järgmised neli kohta läksid Norra meestele, kui esikuuikusse mahtusid veel Didrik Tönseth (+4,3), Sjur Röthe (+4,9) ja Paal Golberg (+18,4), seitsmes oli Martin Löwström Nyenget (+36,9).

Kläbol on MK-sarja üldliidrina 1706 punkti, teine on Golberg 1584 silmaga. Üle tuhande punkti on kogunud veel itaallane Federico Pellegrino (1178) ja kolmas norralane Hans Christer Holund (1004).

Enne veebruari lõpus Planicas algavaid suusaalade maailmameistrivõistlusi sõidavad mehed veel järgmise nädala alguses Toblachis vabatehnikasprindi ja 10 km vabatehnikadistantsi.