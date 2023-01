Djokovic pääses veenva võiduga finaali

Kõige tasavägisemalt kulges esimene sett, kus Djokovic sai kirja kolm ja Paul kaks murret. Serblane läks murrete toel kiirelt 5:1 juhtima, kuid Paul võitles tagasi ja viigistas seisu 5:5-le. Viimased kaks geimi ja setivõit kuulusid siiski Djokovicile. Nii teises kui ka kolmandas setis tegi Djokovic veel kaks murret ning võitis kaks tundi ja 22 minutit kestnud kohtumise 7:5, 6:1, 6:2.

Djokovic lõi matši jooksul 12 serviässa ja tegi viis topeltviga. Paul ei teinud ühtegi topeltviga ning sai kirja neli ässa. Djokovic realiseeris üheksast murdepallist seitse, Paul aga üheksast vaid kaks.

Üheksakordne Austraalia lahtiste võitja Djokovic jõudis 10. korda finaali ning tänavu on tema vastaseks maailma neljas reket Stefanos Tsitsipas, kes sai teises poolfinalis jagu Karen Hatšanovist 7:6 (2), 6:4, 6:7 (6), 6:3. Mehed on korra varem suure slämmi finaalis vastamisi läinud, kui 2021. aastal jäi Prantsusmaa lahtiste finaalis peale Djokovic. Lisaks tiitlile on mängus ka esireketi staatus, sest matši võitjast saab uus meeste maailma edetabeli liider.