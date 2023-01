Tsitsipas jõudis teist korda slämmiturniiri finaali

Tsitsipas alistas poolfinaalis 18. asetusega Karen Hatšanovi (ATP 20.) kolm tundi ja 21 minutit väldanud mängu järel 7:6 (2), 6:4, 6:7 (6), 6:3. "Olen selliste hetkede nimel kõvasti tööd teinud. Nüüd olen suure slämmi turniiri finaalis ja võitlen maailma esinumbri eest. See on nagu lapsepõlveunistuse täitumine. Olen õnnelik, et mul avanes see võimalus siin ja mitte kusagil mujal, sest Austraalia on minu jaoks tähtis koht," rääkis Tsitsipas pärast mängu.

Kreeklane servis mängu jooksul 18 ässa ja tegi viis topeltviga, vastane sai kirja 10 ässa ja ühe topeltvea. Tsitsipas realiseeris 12-st murdevõimalusest viis, Hatšanov suutis aga neljast murdest ära kasutada kolm. Kõikidest mängitud punktidest võitis Tsitsipas 145 ja Hatšanov 123.

Tsitsipas jõudis teist korda suure slämmi turniiril finaali. Tiitlimatšis läheb ta vastamisi kas üheksakordse Austraalia lahtiste võitja Novak Djokoviciga (ATP 5.) või turniiri suurüllataja Tommy Pauliga (ATP 35.).