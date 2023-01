Kriitika alla sattunud Djokovici isa otsustas poolfinaali telerist vaadata

21-kordse suure slämmi võitja Novak Djokovici isa Srdjan otsustas, et vaatab Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste poolfinaali kodust telerist, et mitte poja mängu segada.

Srdjan Djokovic jäi Austraalia lahtistel kaamerate ette koos tennisefännidega, kes lehvitasid Venemaa lippe ja avaldasid Venemaa presidendile Vladimir Putinile toetust. Tennisetähe isa sõnul oli tegemist eksitusega.

"Olin seal ainult selleks, et oma poega toetada. Mul polnud mingisugust kavatsust kedagi häirida või kõmu tekitada. Tähistasin koos Novaki fännidega, nii nagu alati, ja tegin nendega ka pilte. Minu perekond on sõjaõudusi näinud ja me soovime ainult rahu," teatas Srdjan Djokovic.

"Otsustasin tänast (reedest - toim) poolfinaali kodust vaadata, et ma ei segaks oma poega ega tema vastast. Loodetavasti tuleb suurepärane mäng ja kindlasti elan oma pojale kaasa," lisas serblane.

Novak Djokovic (ATP 5.) kohtub poolfinaalis turniiri suurüllataja Tommy Pauliga (ATP 35.). Võitja läheb finaalis vastamisi Stefanos Tsitsipasega (ATP 4).