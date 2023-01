Djokovic loovutas veerandfinaalis vaid seitse geimi

Djokovic (ATP 5.) alistas napilt üle kahe tunni kestnud kohtumises kindlalt 6:1, 6:2, 6:4 neutraalse lipu all mängiva venelase Andrei Rubljovi (ATP 6.).

Djokovicile oli see karjääri 54. slämmiturniiri veerandfinaal ja ta on neist nüüd võitnud 44, Rubljov mängis aga seitsmendat korda veerandfinaalis ja seni pole ta veel kordagi poolfinaali pääsenud. Vaid Roger Federeril on ette näidata rohkem suure slämmi turniiride poolfinaalkohti kui Djokovicil – 46.

Kõik senised üheksa korda, kui Djokovic on Melbourne'is nelja parema sekka pääsenud, on ta turniiri ka võitnud. Mullu Austraalia lahtised vahele jätma pidanud Djokovic on Austraalia pinnal võitnud nüüd 39 mängu järjest. Viimati kaotas Djokovic Austraalias enam kui viis aastat tagasi – 2018. aasta Austraalia lahtiste kaheksandikfinaalis jäi ta üllatuslikult alla Chung Hyeonile. Austraalia lahtistel on Djokovic saanud 26 järjestikust võitu, sellega kordas ta selle turniiri pikimat võiduseeriat – Andre Agassi sai vahemikus 2000-2004 Melbourne'is järjest samuti 26 võitu.

Poolfinaalis läheb Djokovic vastamisi ameeriklase Tommy Pauliga (ATP 45.), kes jõudis esimest korda slämmiturniiril poolfinaali.