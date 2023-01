Djokovici isa figureeris Putini nime skandeerinud tennisefännide hulgas

Austraalia lahtistel skandeeris üks Putini toetajatest järgmiselt "Saadame oma tervitused Melbourne'ist Austraaliast oma vendadele Moskvasse. Kaua elagu venelased." Tema kõrval seisis sel hetkel meeste üksikmängus poolfinaali jõudnud Novak Djokovici isa Srdjan Djokovic.

Novak Djokovic on üks läbi aegade parimaid tennisiste, olles võitnud 21 suure slämmi tiitlit.

The father of tennis star Novak Djokovic is under fire for posing with pro-Russian fans at the Australian Open. It's sparked a new political storm, as spectators clashed with security guards. https://t.co/b3nAU1JF34 #7NEWS pic.twitter.com/ieZoVIJ2il

Melbourne'is on palju Venemaa lippudega toetajaid, kes avaldasid toetust Venemaale ja Putinile.

Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin's face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3