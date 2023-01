Tänak: loodetavasti tuleb homme parem päev

"Päeva teise katse (10. katse - toim) alguses hakkas roolivõim kaduma, nii et roolimine muutus jäigemaks. See katse oli ka üpris hüplik ja tõenäoliselt päeva kõige hullem. Viimane katse oli üsna hästi sõidetav, ainult kitsastes kohtades oli keeruline. Siledal oli kõik korras. Probleem on autos, meie ei saa paraku midagi teha. Vaatame, mida mehaanikud ütlevad, kuna mina pole autoga veel nii tuttav," rääkis Tänak lõunapausi ajal WRC Live'ile.

"See on natukene kahetsusväärne, sest öösel tegime palju muudatusi. Esimene katse ei läinud hästi, aga teiseks katseks õnnetus meil auto tasakaal paika saada. Siis tabas meid probleem roolivõimuga. Kahjuks me ei saa teada, kui palju me tegelikult teistele lähemale jõudsime. Täna peame finišisse jõudma ja loodetavasti tuleb homme parem päev," lisas Tänak.

12. kiiruskatse eel kaotab Tänak ralli liidrile Sebastien Ogier'le (Toyota) minut ja 12 sekundit. Ogier'l on lähima jälitaja Kalle Rovanperä (Toyota) ees 30-sekundiline edu, mistõttu võtab prantslane laupäevast võistluspäeva rahulikult. "Oluline on riske vältida ja korralikult sõita. Kalle võtab kohati hullumeelseid riske. Kui mina niimoodi sõidaksin, siis lõhuksin kohe rehvi. Loodetavasti temal midagi sellist ei juhtu."

Rovanperä võitis kolmest lõunapausile eelnenud katsest kaks. "Hea hommik, kohe alguses saime soojaks ja näitasime häid aegu. Täna on parem tunne kui eile. Seadistus on meil samuti hästi paigas, üritame oma kiirust hoida."