Rootsi MM-ralliks valmistuv Tänak osaleb Otepää talverallil

"Mul on hea meel teatada, et Ford Puma Rally1 tuleb Eestisse, sest osaleme 4. veebruaril toimuval Otepää talverallil. Kohtumiseni seal," teatas Tänak Twitteri vahendusel.

Tänak osales Otepää rallil ka 2021. aastal ja võttis toona kindla võidu, võites kõik kaheksa kiiruskatset ja edestades endist tiimikaaslast Thierry Neuville'i 33,4 sekundiga. Kui tunamullu valmistus Tänak Soome MM-ralliks, siis seekord on Otepää ralli peaprooviks 9. veebruaril algavaks Rootsi MM-ralliks.

2019. aastal maailmameister saavutas möödunud nädalavahetusel MM-sarja avaetapil Monte Carlos viienda koha.

