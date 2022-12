Tänak valiti ralliportaali küsitluse põhjal aegade parimaks rallisõitjaks

Dirtfishi portaalis tehtud küsitluse põhjal valiti Ott Tänak läbi aegade parimaks rallisõitjaks. Sebastien Loeb sai teise koha ning Sebastien Ogier oli kolmas.

Neljandaks hääletati Colin McRae ning viienda koha teenis samuti eestlane Markko Märtin, kelle kohta kirjutas ralliportaal järgmiselt: "Markko Märtin jõudis esiviisikusse mõneti ootamatult, arvestades, et ta pole maailmameister."

"Viimased hooajad on Tänaku jaoks olnud keerulised, kuid 2022. aasta tõestas, et tal on sõidukiirust ja võidutahet ikka veel küllaga," kirjutas Dirtfish Tänaku kohta.