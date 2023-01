Paltser: Tänak ja Järveoja võtsid Monte Carlost maksimumi

"Nii Ott kui Martin jäävad selle viienda kohaga rahule, sest nende jaoks küll tuttav meeskond, aga uus auto. Ma arvan, et nad võitsid maksimumi, mis nad said võtta," sõnas Paltser.

Monte Carlos võidutses juba üheksandat korda prantslane Sebastien Ogier, kes läks ralli üldvõitude kõigi aegade tabelis mööda Sebastien Loebist.

"Nagu Ogier ise ütles ralli lõpus, on see tema jaoks väga oluline tulemus. Tsiteerides tema sõnu, ütles ta, et see oli ralli, mis talle kunagi väikese poisina üldse unistuse rallikarjäärist andis. Nüüd on ta sõna otseses mõttes Monte Carlo ralli kuningas," ütles Paltser.

Paltseri sõnul muudab fakt, et Tänak pole autoga veel ülemäära palju saanud tutvust teha, sõitjat kindlasti ettevaatlikumaks. "Monte Carlo ralli seadistuse vilju saavad nad nautida aprillikuus Horvaatias, aga Rootsi ralliks on ootamas kruusaseade, asi, millega Ott ei ole üldse kokku puutunud. Kindlasti tehakse selleks etapiks ühepäevane test, võib-olla osaletakse kuskil rallil. Saab olema täiesti uus algus ka seal Rootsis," lisas ta.