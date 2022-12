Kruus Tänaku otsusest: kokkuvõttes tal kuskil mujal sõita ei olnud ka

"Kui ta Hyundaist lahkus, siis oligi küsimus, kas ta sõidab või ta ei sõida. Mida rohkem see venis, siis oli selge, et ta sõidab. Kokkuvõttes tal kuskil mujal sõita ei olnud ka. Mõelda, kuidas ta Toyotast lahkus, mis on nii soomlaste keskne meeskond. Ei olnud kõige paremad suhted, kui ta sealt ära läks, just selle soomlaste kaadriga, mitte jaapanlastega. Seal nendega koostööd teha, mulle tundub küll täitsa võimatu, et see oleks kuidagi head vilja kandnud," ütles Kalev Kruus.

Kruusi sõnul venis uudis uuest lepingust just seetõttu, et Hyundaist lahkudes polnud Ott veel kellegagi läbirääkimisi pidanud.

"Ilmselt peab uskuma Otti ennast, et ta pärast Kataloonia MM-etappi, kus ta lepingu Hyundaiga üles ütles, et ta ei olnudki veel mitte kellegagi läbirääkimisi alustanud. Ta oli nõus loobuma päris mitmest patakast miljonist lihtsalt sellepärast, et ta ei saanud oma sportlikku ambitsiooni seal täita. See meeskond ei töötanud tema heaks," lisas Kruus.

Kalev Kruusi arvates on Ott Tänak M-Spordis kahtlemata esisõitja.

"Selles pole mitte mingit kahtlust. Kui ta seal vanasti sõitis, tegi ta seal auto juures tohutut arendustööd. Kõik see, mis ta tegi, selle nagu koore riisus veel Sebastien Ogier. Nüüd on tema see mees, kes saab teha kõiki neid asju, mida tema tahab. Arvan, et ta poleks seda otsust teinud, kui ta ei näeks võimalust selle autoga tulla maailmameistriks," kommenteeris Kruus.