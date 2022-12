Ott Tänak mahtus aastase vahe järel autospordi parimate pilootide hulka

2022. aasta parimaks piloodiks osutus vormel-1 sarja kahekordne maailmameister Max Verstappen. Teiseks paigutati Ferrari piloot Charles Leclerc ja kolmanda koha hõivas WRC sarjas maailmameistriks kroonitud soomlane Kalle Rovanperä.

Ott Tänaku leiab 16. kohalt. Eestlase parim koht pärineb 2019. aastast, kui Tänak teenis edetabelis kolmanda koha.

Tänaku ja Rovanperä kõrval pääsesid edetabelisse veel kolm WRC sõitjat: Sebastien Loeb (25. koht), Thierry Neuville (39. koht), Sebastien Ogier (49. koht).

