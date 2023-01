Tänak: tunnetus on olemas, kiirus on puudu

Eestlane teenis reedel kolm viiendat kohta, kaks kuuendat kohta ja ühe seitsmenda koha, mis koos Elfyn Evansi (Toyota) ebaõnnestumisega viiendal katsel aitasid Tänakul lõpetada päeva neljandana (+54,2). Evans hoidis viienda kiiruskatse eel teist kohta, kuid siis lõhkus ta katsel auto tagarehvi ja langes viiendaks.

"Lühikokkuvõte on, et tunnetus on olemas, aga kiirus on puudu. Pidamine paranes järjepidevalt, oli midagi sellist, mida Monte Carlo rallilt tavaliselt ei oota," vihjas Tänak WRC otseülekandes antud intervjuus sellele, et teed olid reedel lume- ja jäävabad.

"Tahaksime veidi paremad olla, tahaksime leida suuna, et olla konkurentsivõimelised ja autost suuremat jõudlust kätte saada. Kindlasti on palju kohti, milles paraneda. Vaatame, mida laupäevaks teha saame," ütles Tänak.

"Ott on istunud enda jaoks uude autosse ja enne siia tulemist on tal tegelikult all vaid poolteist päeva testimist," rääkis M-Spordi pealik Richard Millener. "Ühel lõigul on võib-olla lihtne edusamme teha, kogu ralli on ikkagi erinev. Tiim annab talle homseks erinevaid valikuid. Muidugi tahame siin ka tulemust saavutada, aga samal ajal võtame seda kui pikenenud testimissessiooni. Ott on piisavalt tark, teadmaks, et kuigi tahaksime olla veidi kõrgemal, on tegemist pika hooajaga."