Urmo Aava: kolmas-neljas koht Monte Carlost ei oleks üldse halb

"Monte Carlo on nii keeruline etapp. Lisaks sellele, et ta on keeruline - seal pole vahepeal service'eid [teenindusalasid]," lausus aava intervjuus ETV saatele "Ringvaade".

"Ma arvan, et see ei ole üldse halb, et Ott ja Martin lähevad algul pigem ettevaatlikult. Ma arvan, et Montes võib see päris hästi edu tuua. Seal on vaja ikkagi finišisse jõuda, vahepeal autot liiga palju remontida ei saa.

Tänak alustab hooaega uues autos, sest sõidab üle aastate taas M-Sport Fordis. "Loomulikult on teada-tuntud autoga hea sõita, aga Ford oma ideoloogia ja tiimi poolelt ei ole Otile võõras," ütles Aava.

"Ma arvan, et parasjagu tagasihoidlikkust on hea - eriti Monte eel. Ma sellesse väga ei usu, kui keegi seal rinna kummi ajab ja käed puusa paneb ja ütleb, et lähen võitma - varem või hiljem tulevad sealt auto küljest mingid tükid ära."

Siiski on seis mõnevõrra küsimärk, sest tutvumisaega pole olnud palju. "Kuna on vähe kilomeetreid ja selleks aastaks muudeti ka testimist... see väli, kus ta mängib, on teadmata. Tal on mingid turvalised seaded olemas, kus see auto töötab, aga Monte on nii muutlik, et see mänguväli on teadmata."

"See ei tähenda ilmtingimata halba tulemust," jätkas Aava. "Minna rahulikult liikuma... ma arvan, et Montes ei ole kolmas-neljas koht üldse halb ja see on Rootsiks väga hea stardipositsioon. Rootsis üldiselt esimesena startida liiga hea ei ole."

Aava sõnul ootas M-Sport tegelikult Tänakut rohkem kui eestlane M-Sporti minemist. "Ma arvan, et sümpaatia oli mõlemalt poolt, aga ilmselgelt Ford tahtis neid rohkem. Eelmine aasta näitas, et kui Sebastien Loebi ei olnud rallil kohal, siis ka väga ei edenetud. Sealt ei saadud mõnusat emotsiooni ja kiirust."

"Kui sul ei ole tippsõitjat, siis see nii hullult demoraliseerib selle tiimi ära. Igal juhul väga kihvt uudis ja sellevõrra on kihvtim kogu hooaega jälgida ning ka oodata Rally Estoniat. Kolm tiimi tulevad siia ja ma loodan, et need punktivahed on ka sellised, et tuleb kõva lahing."