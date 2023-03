Nadal: ei tea, millal jälle mängin

22-kordne suure slämmi võitja Rafael Nadal ütles teisipäeval, et ei ole veel vigastusest piisavalt taastunud, et osaleda 8. aprillil algaval Monte Carlo Masters 1000 turniiril.

Nadal vigastas aasta alguses Austraalia lahtistel puusa ning hiljem selgus, et vigastus paikneb puusaliigese painutajas. "Ma ei tea, millal ma uuesti mängin. See on lihtsalt tõsi," ütles Nadal teisipäeval.

Monte Carlo turniiri korraldajad postitasid hiljuti sotsiaalmeediasse vihje, et hispaanlane võib saviväljakuturniiriks naaseda. "Ma ei tea, kes selle informatsiooni andis. Loomulikult, kui see oleks tõsi, ma kinnitaks seda, aga kahjuks ei saa seda teha. Ma järgin oma plaani ja ei tea, millal ma uuesti mängin," vastas Nadal väljaandele Marca.

Hispaanlane lisas, et on jõudnud taastumisega faasi, kus tõstab koormust, kuid naasmisele ajaraami peale panna ta ei taha. "Kui teaksin, millal naasen, ütleksin. Aga ma ei tea seda. Võtan asju päeva kaupa ja eelistan asju öelda siis, kui neid tõesti tean."

Monte Carlo turniir on hooajakalendri esimene saviväljakuturniir, mis oleks suurepärane Nadali jaoks, kes on karjääri jooksul saviväljakutel väga palju edu nautinud. Turniir toimub 8. aprillist kuni 16. aprillini, järgmine suure slämmi turniir on Prantsusmaa lahtised, mis algavad mai lõpus.