Kilde jättis šveitslased kodumäel esikohata

30-aastase Kilde jaoks oli tegemist hooaja viienda esikohaga: neist kolm on tulnud kiirlaskumises ja kaks ülisuurslaalomis. MK-sarja üldarvestuses õnnestus tal Odermattiga vahet vähendada, aga esimest ja teist lahutab endiselt tervelt 360 silma.

"Piiri peal - nii me ülisuursaalomis tegutseme. Mõnikord see töötab, mõnikord mitte," lausus võitja. Esimest korda MK-etapil pjedestaalile jõudnud Rogentin lisas: "Minu jaoks eriline päev, imeline tunne. Parem ei saagi olla. See on nii eriline - minu esimene poodium ja jagada seda Oddiega [Odermatt] - see on täiuslik."

Kaheksa hulka sõitsid Wengenis veel austerlane Vincent Kriechmayr (+1,10), itaallane Dominik Paris (+1,17), ameeriklane Ryan Cochran-Siegle (+1,36) ning šveitslased Beat Feuz (+1,42) ja Gino Caviezel (+1,65).

Laupäevaks on Wengenisse planeeritud kiirlaskumine ja pühapäevaks slaalom.