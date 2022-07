Kaotusseisust välja tulnud Rõbakina võitis karjääri esimese suure slämmi tiitli

Esimeses seti alguses murdis Jabeur Rõbakina servi ning asus 3:1 juhtima. Seejärel vahetasid naised kordamööda geimivõite kuni üheksanda geimini, kui Jabeur murdis teist korda Rõbakina servi ning võttis 6:3 setivõidu.

Teise seti alguses asus Rõbakina murdega juhtima. Jabeur vastas küll geimivõiduga, ent Rõbakina jätkas kindla rütmiga. Viiendas geimis murdis ta uuesti ning lõpuks võttis maailma 23. reket kindla 6:2 setivõidu.

Otsustavas setis alustas paremini Rõbakina, kes asus seti alguses taas murdega juhtima. Peagi jõudis Jabeur Rõbakinast geimi kaugusele, kuid Rõbakinat see ei heidutanud ja kolme järjestikuse geimivõiduga võitis ta seti 6:2 ning kindlustas oma esimese suure slämmi turniiri võidu.

"Olin enne mängu ja tegelikult ka mängu ajal väga närvis. Mul on hea meel, et see nii lõppes. Tahan õnnitleda Onsi suurepärase mängu eest, ta on hämmastav mängija ja tema vastu oli rõõm mängida. Mul pole sõnu, ma ei oska kirjeldada, kui õnnelik ma olen," rääkis Rõbakina pärast mängu.

Tund ja 51 minutit väldanud finaalis lõi Rõbakina neli serviässa, tegi 33 lihtviga ja kolm topeltviga ning lõi 29 äralööki. Jabeuril kogunes lihtvigu 24, tegi ühe topeltvea ja lõi äralööki 17.