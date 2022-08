Pettunud Rõbakina: mul on tunne, et ma tegelikult ei võitnud Wimbledoni

Wimbledoni tenniseturniiri korraldajad otsustasid eelnevalt Ukraina sõja tõttu Venemaa ja Valgevene tennisiste turniirile mitte lubada.

Sellega mind konflikti profitennise organisatsioonide ATP ja WTA ametliku poliitikaga, mille järgi võivad mainitud riikide esindajad turniiridel neutraalse lipu all osaleda. Vastukäiguna otsustasid ATP ja WTA Wimbledoni turniiri tulemuste eest edetabelipunkte mitte anda.

See tähendab ühtlasi, et ka naisüksikmängu võitnud Rõbakina jäi punktideta ja paikneb maailma edetabelis endiselt vaid 25. kohal.

"Minu unistus oli võita Wimbledon. Sellest on kahju. Ma tunnen, et ma tegelikult ei võitnud Wimbledoni," sõnas Rõbakina USA lahtiste eel ajakirjanikele.

Tennises määravad edetabelid selle, kes ja mis turniirile pääseb ning mis paigutuse nad neil saavad. Nõnda võib Rõbakina suursaavutusest hoolimata jääda eemale näiteks WTA aastalõputurniirist.

"Ma arvan, et see pole aus. Loomulikult ei saa me seda muuta. See oli varasem otsus. Ma ei räägi vaid enda eest, vaid arvan üldiselt, et paljud mängijad peavad nende otsuste eest maksma."

"Lähen ühele turniirile ja mänginud suurima meistri [Garbine] Muguruzaga ning me mängime neljandal väljakul. See on minu jaoks küsimärk."

Kasahstani esindav, aga Moskvas sündinud Rõbakina süüdistas tennisevõime nõrgas juhtimises. "Ma ei ole üllatunud, et lõpuks on meil palju näited mängijatest, kes on noored ja teevad suurepäraseid tulemus, kuid siis otsustavad tennisemängimise katki jätta."

"Nii et siinkohal küsimus: miks nii juhtub? Ma arvan, et midagi tuleb parandada. Peame sellest rohkem rääkima."