USA jõudis esimest korda peetaval United Cupil finaali

Poola hädad hakkasid pihta juba reedel poolfinaali avamängus, sest naiste esimeses mängus kaotas maailma esireket Iga Swiatek 2:6, 2:6 Jesscia Pegulale. Kui Poola lootis ameeriklasi võita, pidanuks nad selles mängus igal juhul punkti saama. Seda tundis ka Swiatek, kes pärast mängu võistkonna kapteni Agnieszka Radwanskaga rääkides puhkes nutma. "Ta on üks maailma paremaid tennisiste, mistõttu Jessie võitmiseks pead sa mängima oma parimat mängu," ütles Swiatek. "Aga samamoodi oli ka mullu. Seepärast ma ei ole üllatunud tulemusest. Ma lihtsalt ei suutnud täna parimat anda."

Sisuliselt oli selge, et punkti ei too Poolale meeste teine number Kacper Žuk, kes on maailma edetabelis alles 245. kohal. Ta kaotas Frances Tiafoele 3:6, 3:6. Edasipääsuks pidanuks Poola seega võitma kõik mängud, aga juba esimeses matšis kindlustas Taylor Fritz USA-le üldvõidu, kui alistas Hubert Hurkaczi 7:6, 7:6. USA sai võidud ka kahes ülejäänud mängus, mis enam midagi ei otsustanud.

Suure tõenäosusega tuleb USA finaalivastaseks Itaalia, kes reedel asus Kreeka vastu 2:0 juhtima. Ka siin andis Kreeka punkti ära seal, kus poleks võinud oodata – naiste esireketite kohtumises kaotas Maria Sakkari Martina Trevisanile 3:6, 7:6, 5:7. Ettearvatult jäi Kreeka meeste teine number Stefanos Sakellaridis (ATP 630.) 1:6, 1:6 alla Lorenzo Musettile. Stefanos Tsitsipas alistas 4:6, 7:6 (2), 6:4 Mario Berrettini ja kuigi segapaar Tsitsipas/Sakkari toovad Kreekale ilmselt ka teise punkti, on raske loota, et Despina Papamichail võidaks Lucia Bronzettit, sest edetabelikohtade vahe on suur (Papamichail 158., Bronzetti 54.).