Tsitsipas nägi Dimitrovi vastu kurja vaeva ja sai lõpuks raske võidu

Ööl vastu neljapäeva algas Austraalias uus tennise võistkonnavõistlus, mis kannab nime United Cup ehk ühendatud karikaturniir. Esimestes vastasseisudes saatis edu Kreekat ja USA-d.

Kõrgeima asetusega Kreeka läks A-alagrupis Bulgaaria vastu 2:0 juhtima. Esimeses üksikmängus alistas kreeklanna Despina Papamichail (WTA 158.) 3:6, 6:4, 6:1 tulemusega bulgaarlanna Isabella Shinikova (WTA 381.). Seejärel sai Kreeka meeste esireket Stefanos Tsitsipas (ATP 4.) 4:6, 6:2, 7:6 (4) võidu Bulgaaria esinumbri Grigor Dimitrovi (ATP 28.) üle.

Kreekale võib võidu kindlustada Maria Sakkari (WTA 6.), kes kohtub kolmandas üksikmängus Viktoria Tomovaga (WTA 90.).

2:0 eduseisu haaras ka USA, kes oli C-alagrupis parem Tšehhist. Meeste maailma edetabeli üheksas reket Taylor Fritz alistas 6:3, 6:4 tulemusega vastaste esireketi Jiri Lehecka (ATP 81.). Järgmises üksiksmängus sai mullune Austraalia lahtiste poolfinalist Madison Keys (WTA 11.) 6:4, 6:3 jagu Marie Bouzkovast (WTA 24.).

Reedel mängivad kolmandas üksikmängus naiste kolmas reket Jessica Pegula ja kahekordne slämmivõitja Petra Kvitova (WTA 16.).

E-alagrupis on Itaalia ja Brasiilia vaheline vastasseis viigis 1:1. Äsja WTA aasta enim arenenud mängija tiitli pälvinud Beatriz Haddad Maia (WTA 15.) sai suurema vaevata 6:2, 6:0 jagu Martina Trevisanist (WTA 27.), kuid tabloole tõi viigi Itaalia tulevikulootus Lorenzo Musetti (ATP 20.), kes alistas 6:3, 6:4 tulemusega Felipe Meligeni Alvese (ATP 166.).

Ühendatud karikaturniiril osalevad 18 riigi koondised, kes on jaotatud kuude kolmeliikmelisse alagruppi. Igas vastasseisus on kavas kaks meeste ja kaks naiste üksikmängu ning üks segapaarismäng. Alagruppide võitjad pääsevad edasi teise ringi, kus selguvad poolfinalistid. Turniiri auhinnafondiks on 15 miljonit USA dollarit.