Kyrgios eelistas suurt rahasummat Austraalia eest mängimisele

Tänavu Wimbledonis finaali jõudnud ja hooaja maailma 22. reketina lõpetanud Kyrgios põhjendas uudisteagentuurile AAP, et Austraalias on tema suhtes negatiivne hoiak ja ta tunneb, et teda pole omaks võetud. Seetõttu pole ta kindel, kas soovib üldse veel kunagi Davis Cupil Austraalia eest mängida. "Kui Austraalia mind pisut rohkem omaks võtaks, äkki mängiksin ja tooksin võidukarika koju, aga kes teab," ütles ta. "Mul pole lihtne unustada kõiki neid negatiivseid asju, mis on Austraalias minu või mu pere kohta öeldud. Nii et see on huvitav, et nad väga tahavad, et mängiksin, aga samas alati kritiseerivad mind."

Pärast finaalikaotust Kanadale ütlesid nii Austraalia meeskonna kapten, endine maailma esireket Lleyton Hewitt kui maailma edetabelis 24. real paiknev Alex de Minaur, et proovisid veenda Kyrgiost finaalturniiril mängima, aga edutult. "Peate tema enda käest küsima," vastas Hewitt, kui temalt uuriti, miks Kyrgios ei mänginud.

Kui AAP seda tegi, vastas 27-aastane Kyrgios: "Karjääri praeguses faasis pean tegema seda, mis on minu jaoks parim. Saan aasta lõpus reisida mööda maailma ja mängida kuuekohaliste summade eest näidisturniiridel. Nii et see oli minu jaoks lihtne valik."

"Eelistan iga kell veeta aega enda pere ja tüdruksõbraga ning nautida erinevad kogemusi üle maailma, teenida raha, selle asemel et mängida nädal aega kuskil, kus ma ei saa enda kallimaga koos olla ja kus ma ei teeni nii hästi raha. Sportlasena ei olnud see mulle ja minu arengu jaoks loogiline."

Küsimusele, kas ta millalgi võiks jälle Davis Cupil Austraalia eest mängida, vastas ta: "Võib-olla, kes teab? Ma tõesti ei tahtnud veeta veel üht nädalat Euroopas. Kui see oleks toimunud Austraalias, olnuks võib-olla teine lugu. Aga kes teab…"

AAP uuris ka, kas Wimbledonis finaali jõudmine pole muutnud austraallaste suhtumist temasse. "On, aga ma ei saa unustada esimest seitset aastat enda karjäärist. Ei saa niimoodi valikuliselt võtta," arutles Kyrgios. "Olen alati olnud maailma üks paremaid mängijaid. Tunnen, et see on esimene aasta, kui mind on Austraalias austatud, aga niimoodi oleks pidanud minusse juhtuma juba siis, kui alustasin. Olen neid esindanud, pannud neid kaardile ja olnud viimase kümnendi edukaim Austraalia meestennisist. Ja alles nüüd hakatakse mind omaks võtma. Ma arvan, et see pole minu süü. Aga ma lähen oma eluga edasi."

Kyrgios osales Saudi Araabias Diriyah karika nime kandval näidisturniiril, kus pidi enda esimeses matšis, turniiri kaheksandikfinaalis tunnistama briti Cameron Norrie 10:6, 10:6 paremust.