Kyrgios jäi Austraalia aasta tennisisti auhinnata: see on lugupidamatu

Endine maailma esireket Barty võitis tänavu jaanuaris esmakordselt Austraalia lahtised ning lõpetas nõnda riigi 44 aastat kestnud ootuse kodusest tšempionist. Seejärel otsustas Barty märtsis karjäärile joone alla tõmmata.

Esmaspäeval andis Austraalia tenniseliit 26-aastasele Bartyle Newcombe'i medali ehk nimetas ta juba viiendat korda järjest riigi parimaks tennisistiks.

Alaliidu otsus pahandas aga Nick Kyrgiost, kes postitas Instagrami pildi, kus võrdleb enda tänavuseid saavutusi Barty omadega ning kirjutas kommentaariks: "ei mingit lugupidamist. Mind ei huvita..."

Nick Kyrgios ei olnud rahul Austraalia tenniseliidu otsusega aasta parima mängija tiitel anda Ashleigh Bartyle Autor/allikas: Kuvatõmmis

Maailma 22. reket jõudis sel hooajal esmakordselt kahel slämmiturniiril finaali, kui jäi Wimbledonis üksikmängu finaalis neljas setis alla Novak Djokovicile ning triumfeeris Austraalia lahtistel paarismängus koos Thanasi Kokkinakisega. Augustis võitis Kyrgios Washingtonis ATP 500 kategooria turniiri.

Kyrgiosil pole Austraalia alaliiduga olnud just parimad suhted, tänavu otsustas ta Davise karikasarja finaali jõudnud Austraalia tennisemeeskonna esindamise asemel osa võtta näidisturniiridest. "Kui Austraalia mind pisut rohkem omaks võtaks, äkki mängiksin ja tooksin võidukarika koju, aga kes teab," ütles ta eelmisel nädalal. "Mul pole lihtne unustada kõiki neid negatiivseid asju, mis on Austraalias minu või mu pere kohta öeldud. Nii et see on huvitav, et nad väga tahavad, et mängiksin, aga samas alati kritiseerivad mind."