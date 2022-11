Rubljov alistas Tsitsipase ning tagas viimasena koha poolfinaalis

Rubljov ja Tsitsipas kohtusid otsustavas mängus, kes pääseb Novak Djokovici (ATP 8.) järel punasest grupist teisena edasi. Rubljov kaotas kreeklasele küll esimese seti, kuid võitis järgmised kaks ning jõudis poolfinaali, kus kohtub rohelise alagrupi võitnud norralase Casper Ruudiga (ATP 4.).

Tund ja 45 minutit kestnud matšis lõid nii Tsitsipas kui ka Rubljov kümme ässa ning lisaks tegid nad mõlemad kaks topeltviga. Venelane võitis esimeselt servilt 75% punktidest ning teiselt 61%. Kreeklase samad näitajad olid vastavalt 79 ja 52.

"Ma ei andnud alla. Jätkasin võitlust ja mängimist," sõnas Rubljov pärast mängu. "Andsin endast lihtsalt parima. Mul õnnestus matš ümber pöörata ja olen õnnelik, et jõudsin poolfinaali," lisas Rubljov.

"Ootan matši väga, sest Casper on nii tore inimene nii väljakul kui ka väljaspool seda," sõnas Rubljov. "Ta on suurepärane mängija, suurepärane võitleja. Ta on sel hooajal saavutanud nii palju häid asju, nii et see on minu jaoks väga hea väljakutse. Annan endast parima ja vaatan, mis juhtub," kommenteeris Rubljov.

Poolfinaalmängud toimuvad laupäeval kell 15.00 ja 22.00. Esimeses matšis kohtuvad Djokovic ja Taylor Fritz (ATP 9.) ning õhtuses mängus Ruud ja Rubljov.