Fritz alistas otsustavas mängus Kanada tähe ja pääses poolfinaali

Et mõlemad olid rohelises grupis enne neljapäevast mängu teeninud ühe võidu ja ühe kaotuse, otsustas Fritzi ja Auger-Aliassime'i mäng Casper Ruudi järel teise edasipääseja. Ameeriklane päästis kõik kolm maailma kuuenda reketi murdepalli ning sooritas mängu jooksul 32 äralööki ja tegi 21 lihtviga (Auger-Aliassime vastavalt 36 ja 31).

"Napilt finaalturniirile kvalifitseerumisest nüüd jõuda nelja parema sekka pääsemiseni on väga suur asi," sõnas kaks tundi ja 44 minutit kestnud mängu võitnud Fritz. "Tundsin, et võin siin hästi mängida; tunnen, et mängin alati oma parimat tennist parimate mängijate vastu."

25-aastane Fritz kohtub poolfinaalis endise esireketi Novak Djokoviciga, Ruudi vastane teises poolfinaalis selgub reedel.