Nadal alustas aastalõputurniiri kaotusega

Fritz oli väga kindel mõlemal servil: esimeselt servilt võttis ta 80 protsenti ja teiselt 78 protsenti punktidest. Nadalil olid vastavad näitajad 76 ja 40 protsenti. Hispaanlasel ei tekkinud terve kohtumise jooksul ainsatki murdepalli.

Tegemist oli Nadali jaoks esimese kohtumisega pärast USA lahtiste neljanda ringi kaotust kaks kuud tagasi. "Ma vajan rohkem mänge, et sellisel tasemel mängida," sõnas ta pärast matši. "Isegi siis, kui ma olen trennis parem - kindlasti palju parem kui nüüd mängus. See on normaalne."

Torinos toimuva turniiri Rohelises alagrupis oli norralane Casper Ruud (ATP 4.) saanud jagu kanadalasest Felix Auger-Aliassime'ist (ATP 6.) 7:6 (7:4), 6:4.

Esmaspäeval alustatakse mängudega Punases alagrupis, kus kõigepealt kohtuvad Daniil Medvedev (ATP 5.) - Andrei Rubljov (ATP 7.) ja seejärel Stefanos Tsitsipas (ATP 3.) - Novak Djokovic (ATP 8.).