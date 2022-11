Djokovic võitis maratonlahingu ja lõpetas alagrupi täiseduga

Djokovic vajas alagrupi viimases matšis maailma viienda reketi Daniil Medvedevi vastu kolm tundi ja 11 minutit, et võita kohtumine 6:3, 6:7 (5), 7:6 (2). Serblane kohtub poolfinaalis Taylor Fritziga (ATP 9.), kes sai rohelise alagrupi otsustavas mängus jagu Kanada esireketist Felix Auger-Aliassime'st (ATP 6.) 7:6 (4), 6:7 (5), 6:2.

"See matš oli minu jaoks väga oluline, kuigi olin juba kindlalt poolfinaalis, sest läksin vastamisi ühe oma suurima rivaaliga. Daniiliga olen pidanud palju tasavägiseid lahinguid ja teadsin, et tänane matš on tema hooaja viimane ja ta ei taha hooaega kaotusega lõpetada. Ma tõesti tahtsin võita," rääkis Djokovic pärast matši.

Lisaks Djokovicile ja Fritzile on poolfinaalkoha kindlustanud ka Casper Ruud (ATP 4.), kes võitis rohelise alagrupi. Norralane mängib nelja parema seas kas Stefanos Tsitsipase (ATP 3.) või Andrei Rubljoviga (ATP 7.). Mõlemal on kahest esimesest matšist kirjas üks võit ja üks kaotus.