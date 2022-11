Alcarazist saab tänu Ruudile kõigi aegade noorim aastalõpu esireket

Aastalõputurniiril kolmandana asetatud Ruud võttis kaheksanda asetusega Fritzi vastu 6:3, 4:6, 7:6 (6) võidu. Ruud kindlustas võiduga koha nelja parema seas, kukutas konkurentsist maailma teise reketi Rafael Nadali ning tegi 19-aastastest Carlos Alcarazist kõigi aegade noorima aastalõpu esireketi.

Aastalõputurniiril kaks kaotust vastu võtnud Nadal oleks esireketi staatuse saamiseks pidanud turniiri võitma, ent hispaanlase teekond lõppes pärast seda, kui Ruud võitis Fritzi vastu avaseti.

